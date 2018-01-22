رئيس مصلحة الجمارك يعود عقب مشاركته فى إطلاق نظام "النافذة الواحدة" بالأردن





كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية قادما من الأردن عقب مشاركته فى احتفال الجمارك الأردنية بإطلاق نظام النافذة الواحدة الوطنية الأردنية 2018- 2020.

تعتبر النافذة الوطنية منصة للتشغيل والربط البينى لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار، بهدف تقديم خدمات متميزة للقطاع التجارى والمجتمع المحلى فى المملكة، وستساعد فى ربط المملكة الأردنية بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الإنجاز والكلفة على البضائع التجارية، وسيعطى المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال فى مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

حضر الاحتفال كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية وعدد كبير من رؤساء هيئات ومصالح الجمارك من جميع دول العالم.