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رئيس مدينة المنيا: 6 محطات وقود ليس لها ملفات تراخيص بالمحافظة

الإثنين، 22 يناير 2018 05:12 م
رئيس مدينة المنيا: 6 محطات وقود ليس لها ملفات تراخيص بالمحافظة عصام البديوى محافظ المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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أعلن المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الاثنين، اكتشاف 6 محطات وقود ليس لها ملفات بإدارة التراخيص بالوحدة المحلية، رغم حصولها على رخص تشغيل منذ فترة.
 
أوضح رئيس المدينة، أن المحافظ اللواء عصام البديوى قرر تشكيل لجنة من الشؤون القانونية والتفتيش المالى بشأن فحص عدد من محطات الوقود التى لها رخص تشغيل من التموين دون أن يكون لها ملفات ترخيص بإدارة الرخص بمقر الوحدة المحلية، وكشفت اللجنة أن هناك 6 محطات وقود لديها رخص تشغيل ولم تصدر لها ملفات ترخيص من الوحدة المحلية.
 
وأضاف أنه تمت مخاطبة المحافظ بالمذكرة رقم ٦٤١ لسنة ٢٠١٧ ومديرية التموين بالكتاب رقم ١٧٣٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن فحص تلك المحطات، وتم إحالة المخالفات إلى الشئون القانونية للتحقيق وتتبع بؤر الفساد ومعاقبة كل فاسد.
 

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