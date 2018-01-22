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رئيس جامعة المنيا: العدد النهائى لحالات الغش 176 حتى انتهاء الامتحانات

الإثنين، 22 يناير 2018 01:00 ص
رئيس جامعة المنيا: العدد النهائى لحالات الغش 176 حتى انتهاء الامتحانات خالد عبد الغفار وير التعليم العالى


وائل ربيعى
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كشف الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن العدد النهائى لحالات الغش بكليات الجامعة بلغ حتى انتهاء عملية الامتحانات 176 حالة غش بكل الكليات.

وأضاف أبو المجد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  أن كل الحالات المذكورة تمت إحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة، التى تباشر عملها فى هذا الشأن لمواجهة هذه الأفعال التى تحاول اختراق القوانين والقواعد الجامعية، مؤكدا أنه لا تهاون مع من أقبلوا على مثل هذه الأفعال.


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