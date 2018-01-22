رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير أسترالياالإثنين، 22 يناير 2018 04:54 م
الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين ، السفير نيل هوكنز سفير أستراليا بالقاهرة.
واستعرض الكردى خلال اللقاء لنظام الدراسة بجامعة الإسكندرية واحتضانها لعدد كبير من الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم من خلال وجود مركز تعليم اللغة العربية للأجانب "TAFL" وجود فروع للجامعة بدول أفريقية والبرامج الدراسية الحديثة بالجامعة وتطوير البرامج الأكاديمية والاهتمام بالتبادل الطلابى بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأجنبية.
وأبدى السفير الاسترالى نيل هوكنز اهتمامه بالتعاون مع الجامعات المصرية وإمكانية دعوة ممثلين من الجامعات الاسترالية لزيارة مصر الفترة المقبلة وأشار إلى وجود عدد كبير من الطلاب الاستراليين بجامعة الإسكندرية لدراسة اللغة العربية بها.
وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس الجامعة نسخة من الكتاب التذكارى لليوبيل الماسى للجامعة للسفير الأسترالى.
حضر اللقاء أنا كريسب مسئول الشئون السياسية والاقتصادية بسفارة استراليا بالقاهرة.
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