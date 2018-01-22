رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدينة الرقة السورية

رويترز

قام مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارة غير معلنة إلى مدينة الرقة السورية اليوم الاثنين، ليكون أكبر مسؤول مدنى أمريكى يزور المدينة التى دمرتها الحرب بعد شهور من انتزاع فصيل مسلح مدعوم من الولايات المتحدة السيطرة عليها من أيدى تنظيم داعش.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل مرافقا لجرين مع تعزيز الولايات المتحدة جهودها لإرساء الاستقرار فى المناطق التى كان يسيطر عليها التنظيم للحيلولة دون وقوعها مجددا فى أيدى متشددين آخرين.

وقال جرين فى مقابلة عبر الهاتف مع رويترز عقب الزيارة "نحن فى مرحلة يرغب فيها الناس فى العودة إلى موطنهم، وبالتالى ينبغى انتهاز هذه الفرصة".