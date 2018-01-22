رئيس الوزراء اليمنى يؤكد المضى قدما لدحر الميليشيا الانقلابية

رئيس الوزراء اليمنى يؤكد المضى قدما لدحر الميليشيا الانقلابيةالإثنين، 22 يناير 2018 03:50 م
أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق
أكد رئيس الوزراء اليمنى ، أحمد بن دغر، خلال استقباله اليوم الإثنين قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وعدد من قيادات وزارة الدفاع، أن المهمة الوطنية التى يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربى تحتم المضى قدما فى كسب المعركة وهزيمة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران .
وأضاف أن من بين أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة، الاستمرار فى إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس وطني.
ودعا إلى ضرورة تفعيل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاضطلاع بدورها المنوط بها للحفاظ على مكتسبات الجمهورية والوحدة وبناء اليمن " المتحد " .
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة