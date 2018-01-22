رئيس الوزراء اليمنى يؤكد المضى قدما لدحر الميليشيا الانقلابية





عدن أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليمنى ، أحمد بن دغر، خلال استقباله اليوم الإثنين قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وعدد من قيادات وزارة الدفاع، أن المهمة الوطنية التى يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتحالف العربى تحتم المضى قدما فى كسب المعركة وهزيمة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران .

وأضاف أن من بين أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة، الاستمرار فى إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس وطني.

ودعا إلى ضرورة تفعيل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاضطلاع بدورها المنوط بها للحفاظ على مكتسبات الجمهورية والوحدة وبناء اليمن " المتحد " .