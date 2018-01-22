رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يغادر القاهرة على طائرة خاصة

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يغادر القاهرة على طائرة خاصةالإثنين، 22 يناير 2018 02:18 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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غادر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، بعد زيارة استغرقت أيام، التقى خلالها مسئولين.
وأنهي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة والوفد الموافق له، إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، ثم غادر على متن طائرة خاصة.
والتقى رئيس حكومة الليبية المؤقتة خلال زيارته مسئولين مصريين، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.
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