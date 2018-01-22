video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البريد لـ"يلا أونلاين": الهيئة أصبحت منسق للخدمات الحكومية بمصر

الإثنين، 22 يناير 2018 08:20 م
رئيس البريد لـ"يلا أونلاين": الهيئة أصبحت منسق للخدمات الحكومية بمصر عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد


كتب حسن رمضان
إضافة تعليق

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الفترة  الماضية كان تركيزنا الأساسى أن يكون لدينا بنية تكنولوجية عالية لتحويل الهيئة من مجرد بريد يقدم خدمات صرف المعاشات للمستفيدين والطوابع ليكون منسق الخدمات الحكومية فى الدولة.

وأوضح الصغير فى مداخلة هاتفيه ببرناج "يلا اونلاين" قائلا: "لم نكن نستطيع أن نقدم هذه الخدمات الحكومية إلا بامتلاك البنية التكنولوجية اللازمة التى تمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا فى هذا الإتجاه، وهو ما قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية من تحديث وتطوير البنية التحتية من معدات وأنظمة كمبيوتر، حيث اصبحت المكاتب مزودة بأحدث نظم التكنولوجيا".

وأضاف أن جميع الخدمات أصبحت مميكنة ابتداء من تقديم خدمات الأحوال المدنية ، ودفع الفواتير الخاصة بشحن العدادات و فواتير الكهرباء ودفع فواتير الكثير من الجامعات، حيث أصبح المواطن لا يحتاج سوى هيئة البريد للحصول على كافة خدماته.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، بشان التطبيق الذى أطلقته الهيئة عبر الهاتف المحمول، أن هذا التطبيق سيمكن العميل من متابعة الطرود سواء داخل أو خارج مصر ومعرفة الرسوم الخاصة به وتوقيت الإستلام ويمكن السداد عبر خدمة تحويل الاموال المتوفرة بالتطبيق عبر مكتب البريد أو المحفظة الخاصة بالعميل بالتطبيق وذلك من خلال عملية الخصم من حسابه وهو ما يسهل على المواطن الذى قد لا يحتاج الذهاب الى الفرع.

وذكر أن هيئة البريد أصبحت من العلامات المميزة للتطوير و النجاح فى مصر، و المكاتب اصبحت مجهزة بكاميرات مراقبة وخدمة النداء الألى وشاشات تليفزيونية ويتم تقديم الخدمة بشكل اليكترونى ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس سامسونج لـ"يلا أونلاين": طوّرنا 82 مدرسة بالصعيد حتى الآن

أيمن عصام لـ "يلا أونلاين": سنركز خلال 2018 على المحتوى و "فودافون كاش"

مسئول بشركة تصنيع العدادات الذكية لـ"يلا أونلاين": لن نسرح كشافى النور

رئيس البريد

عصام الصغير

يلا اونلاين

تطبيق الموبايل

الطرود

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة