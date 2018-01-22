رئيس البريد لـ"يلا أونلاين": الهيئة أصبحت منسق للخدمات الحكومية بمصر





كتب حسن رمضان

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الفترة الماضية كان تركيزنا الأساسى أن يكون لدينا بنية تكنولوجية عالية لتحويل الهيئة من مجرد بريد يقدم خدمات صرف المعاشات للمستفيدين والطوابع ليكون منسق الخدمات الحكومية فى الدولة.

وأوضح الصغير فى مداخلة هاتفيه ببرناج "يلا اونلاين" قائلا: "لم نكن نستطيع أن نقدم هذه الخدمات الحكومية إلا بامتلاك البنية التكنولوجية اللازمة التى تمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا فى هذا الإتجاه، وهو ما قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية من تحديث وتطوير البنية التحتية من معدات وأنظمة كمبيوتر، حيث اصبحت المكاتب مزودة بأحدث نظم التكنولوجيا".

وأضاف أن جميع الخدمات أصبحت مميكنة ابتداء من تقديم خدمات الأحوال المدنية ، ودفع الفواتير الخاصة بشحن العدادات و فواتير الكهرباء ودفع فواتير الكثير من الجامعات، حيث أصبح المواطن لا يحتاج سوى هيئة البريد للحصول على كافة خدماته.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، بشان التطبيق الذى أطلقته الهيئة عبر الهاتف المحمول، أن هذا التطبيق سيمكن العميل من متابعة الطرود سواء داخل أو خارج مصر ومعرفة الرسوم الخاصة به وتوقيت الإستلام ويمكن السداد عبر خدمة تحويل الاموال المتوفرة بالتطبيق عبر مكتب البريد أو المحفظة الخاصة بالعميل بالتطبيق وذلك من خلال عملية الخصم من حسابه وهو ما يسهل على المواطن الذى قد لا يحتاج الذهاب الى الفرع.

وذكر أن هيئة البريد أصبحت من العلامات المميزة للتطوير و النجاح فى مصر، و المكاتب اصبحت مجهزة بكاميرات مراقبة وخدمة النداء الألى وشاشات تليفزيونية ويتم تقديم الخدمة بشكل اليكترونى ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.