درجات الحرارة اليوم الاثنين 22-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الاثنين طقس تنشط فيه الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار في نهاية الفترة والطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 11 19

السلوم 11 19

سيوة 11 21

بورسعيد 13 20

دمياط 12 20

العريش 10 22

رفح 09 21

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 20

رأس سدر 10 18

نخل 08 20

نويبع 14 22

طابا 12 22

كاترين 07 13

الطور 10 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 20

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

أسيوط 08 19

سوهاج 09 21

قنا 08 22

الأقصر 06 23

أسوان 07 24

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 16 26

ابو رماد 16 25

راس حدربة 15 25

حلايب 17 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 11 26

الرياض 07 22

المنامة 13 20

أبوظبى 14 23

الدوحة 13 22

الكويت 07 20

دمشق 06 16

بيروت 14 20

عمان 06 15

القدس 11 15

غزة 14 20

بغداد 19 19

مسقط 18 23

صنعاء 16 23

الخرطوم 17 32

طرابلس 13 18

تونس 11 18

الجزائر 09 18

الرباط 08 17

نواكشوط 14 28

وفيما يل بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 09

اسطنبول 03 09

اسلام اباد 05 20

نيودلهى 09 23

جاكرتا 24 29

بكين -09 -02

كوالامبور 23 31

طوكيو 00 06

أثينا 04 12

روما 05 15

باريس 05 12

مدريد 01 12

برلين -02 01

لندن 06 09

مونتريال -06 -04

موسكو -14 -08

نيويورك -02 04

واشنطن 06 11