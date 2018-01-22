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حملة مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة بكفر الدوار تنفيذا لتعليمات محافظ البحيرة

الإثنين، 22 يناير 2018 02:17 ص
حملة مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة بكفر الدوار تنفيذا لتعليمات محافظ البحيرة جانب من الحملة


البحيرة جمال أبو الفضل _ ناصر جودة
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قاد المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، حملة ليلية مكبرة، للارتقاء بمستوى النظافة بكفر الدوار، تنفيذا لتعليمات محافظ البحيرة.

 

وكانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، قد عنفت نائب رئيس مدينة كفر الدوار، ومسئولى النظافة بالمدينة، منذ عدة أيام على تدنى مستوى النظافة. جاء ذلك، خلال الزيارة المفاجأة التى قامت بها محافظ البحيرة منذ عدة أيام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً قطاع النظافة، حيث لاحظت المهندسة نادية عبده تدنى مستوى الخدمات المقدمة فى معظم أحياء المدينة وشوارعها.

 

الأمر الذى استدعى أن توجه المحافظ بسرعة الدفع بفريق عمل معاون من مدينة دمنهور، وكذا الاستعانة بمعدات عدد من المراكز الأخرى المجاورة لمركز كفر الدوار، لعمل حملة نظافة مكبرة على قرى مركز ومدينة كفر الدوار، للارتقاء بمستوى النظافة.

 

كما تفقدت المحافظ، عدد من شوارع مدينة كفر الدوار ومداخل المدينة، ووجهت برفع القمامة التى على جانب الطريق الزراعى بمدخل المدينة، وتشجير المدخل وتجميله، وكذا رفع القمامة على جانبى ترعة المحمودية بوسط المدينة. وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بشن حملة مكثفة لأعمال النظافة وإزالة التعديات والإشغالات بوسط المدينة وضواحيها.

 

 


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