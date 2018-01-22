حبس عاطل لاتهامه بحيازة 50 قرص مخدر فى حلوان





كتب محمد عبد الرازق

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة 4 أيام على ذمه التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور ، قوة من مباحث قسم حلوان ؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط هشام . ن، 23 سنة، عاطل، بحوزته 50 قرصًا مخدرًا .

وبالتحقيق معه، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.