حبس عاطل لاتهامه بحيازة 50 قرص مخدر فى حلوان

كلابش
كتب محمد عبد الرازق
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أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة 4 أيام على ذمه التحقيق.
كانت البداية أثناء مرور ، قوة من مباحث قسم حلوان ؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط هشام . ن، 23 سنة، عاطل، بحوزته 50 قرصًا مخدرًا.
وبالتحقيق معه، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
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