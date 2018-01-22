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حالة الطقس اليوم الاثنين 22-1-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 22 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 22-1-2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس


كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الاثنين طقس تنشط فيه الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار في نهاية الفترة والطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الاثنين طقس تنشط فيه الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار في نهاية الفترة والطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعد العصر، كما يطرأ ارتفاع ملموس على نسب الرطوبة في الأجواء وذلك مع ساعات العصر والمساء، والرياح تكون جنوبية غربية الى غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

 في خليج العقبة: الرياح جنوبية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

 

 ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف على دجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومغبراً احياناً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأحد تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار فوق اجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.


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