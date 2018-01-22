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الإثنين، 22 يناير 2018 03:39 م
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جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

الإثنين، 22 يناير 2018 02:48 م
جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة جانب من المضبوطات


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية الهواتف المحمولة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
 
 أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الاشتباه فى أحد سائقى الشاحنات الفارغة القادمة من السعودية، وبتفتيش الشاحنة الفارغة تبين وجود 55 هاتفا محمولا ماركة IPHONE 8 PLUS مخفاة داخل موتور التكييف الخاص بالسيارة بقصد التهرب الجمركى
 
وتم الضبط بلجنة برئاسة عبدالرازق على محمود مدير مجمع الوارد بجمرك سفاجا مكونة من السادة محمد جاد غزالى وحسام الدين مصطفى مأمورى الحركة وشحاتة عبد الحميد ومحمود محمد مهران وهيثم ممتاز بركات مأمورى التعريفة، وتقدر التعويضات الجمركية بمبلغ مليون و320 ألف جنيه.
 
وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
 
 

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