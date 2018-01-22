video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية للطالبات مع اتحاد الشرطة لمناهضة التحرش

الإثنين، 22 يناير 2018 01:19 م
جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية للطالبات مع اتحاد الشرطة لمناهضة التحرش دورات تدريبية للطالبات مع اتحاد الشرطة لمناهضة التحرش


وائل ربيعى
إضافة تعليق

تنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة دورات تدريبية للطالبات للدفاع عن النفس ضد التحرش بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضى، بمشاركة الدكتورة غادة على، نائب مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة.

وبدأت أولى دورات تدريب الطالبات على أساليب الدفاع عن النفس ضد التحرش بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بإشراف نخبة من ضابطات وزارة الداخلية، والخبير الرياضى ليم مان سو.

وقالت الدكتورة غادة على، إن الدورة الواحدة  تضم 20 طالبة ومدة كل دورة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن هذه الدورات تتم فى إطار التعاون القائم بين جامعة القاهرة واتحاد الشرطة الرياضى فى المجالات الرياضية.

يذكر أن وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة شاركت فى نهاية العام الماضى فى الحملة العالمية برعاية الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة،  برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة تحت شعار " شباب جامعة القاهرة في مواجهة العنف ضد المرأة ".

واختارت الوحدة رسالة لها، تستهدف شباب الجامعة بنشر المعرفة بينهم حول المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف والتوعية بان التعليم الجامعي  آمناً  للجميع من خلال  مجموعة من الأنشطة التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

1
1

 

2
 

 

 

3
 

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: تحرير 22 محضرا فى باب الشعرية وإخلاء منزل آيل للسقوط

مناهضة التحرش

جامعة القاهرة

اتحاد الشرطة



لا تفوتك
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة