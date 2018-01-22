جارديان: الداخلية البريطانية ترغب فى ترحيل رجل "عديم الجنسية" إلى فلسطين

جارديان: الداخلية البريطانية ترغب فى ترحيل رجل "عديم الجنسية" إلى فلسطينالإثنين، 22 يناير 2018 04:54 م
محمد المصطفى - رجل عديم الجنسية
كتبت رباب فتحى
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ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مأساة محمد المصطفى، "عديم الجنسية" الذى تريد وزارة الداخلية البريطانية ترحيله، وقالت إن الداخلية رفضت قبول إنه من فلسطين فى الأصل، ومع ذلك نصحته بالعودة إلى هناك أكثر من مرة.
وأوضحت الصحيفة أن محمد المصطفى (36 عاما) غادر فلسطين فى سن الخامسة مع والديه بعد مقتل شقيقه، لافتة إلى أنهم لم يكن لديهم وثائق هوية، وعاشوا دون وضع قانونى فى سوريا والعراق ومصر وليبيا وإيطاليا وفرنسا قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة عام 2010. وتوفى والديه منذ ذلك الحين.
وطلب المصطفى اللجوء إلى المملكة المتحدة عام 2010، ولكن رفضت وزارة الداخلية معتبرة أن جنسيته "فلسطينى"، وأنه لن يكون فى خطر إذا عاد،وحاول المصطفى العودة إلى فلسطين مرتين، لكنه لم يستطع ذلك لأنه لم يكن لديه أوراق.
جانب من خطاب الرفض
وأضافت "الجارديان" أنه ادعى أنه عديم الجنسية فى يونيه 2016، ومع ذلك رُفض طلبه العام الماضى لأن وزارة الداخلية لا تعتقد أنه فلسطينى.
وقالت سينثيا أورشارد، المسئولة عن السياسة القانونية فى مؤسسة "مساعدة اللجوء" : "بوجه عام، إذا تم قبول أن شخص ما من فلسطين ولم يحصل على وضع اللاجئ فى مكان آخر، فيجب الاعتراف به ومنحه وضع "عديم الجنسية" فى المملكة المتحدة، لأن المملكة المتحدة لا تعترف بفلسطين كدولة".
وجاء فى خطاب الرفض أن إجابة المصطفى على بعض الأسئلة سببت "تشككا حقيقيا" بشأن زعمه أنه من أصول فلسطينية، فمثلا لم يستطع رسم العلم الفلسطينى.
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