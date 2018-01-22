تيلرسون: أمريكا تبحث مع تركيا كيفية استقرار الوضع فى سوريا





رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، إن أمريكا تبحث مع تركيا وبعض القوات على الأرض كيفية استقرار الوضع بشمال غرب سوريا والاستجابة لمخاوف تركيا الأمنية المشروعة.

ونقل صحفى أمريكى عن تيلرسون قوله، إن أمريكا تتطلع للعمل مع تركيا لإقامة منطقة أمنية قد تحتاجها بشمال غرب سويا.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوزير زيجمار جابرييل أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، بنظيره التركى ليعبر عن القلق من التصعيد فى شمال غرب سوريا والتداعيات الإنسانية المحتلة على السكان المدنيين.

وقال مسؤول بالوزارة "اتصل وزير الخارجية جابرييل للتو بنظيره التركى مولود تشاووش أوغلو وأوضح له بواعث قلقه بشأن تصعيد الوضع فى شمال سوريا والتداعيات الإنسانية المحتملة على السكان المدنيين".

وأضاف أن المسؤولين اتفقا على أن العملية السياسية السورية ينبغى أن تستمر بشكل مكثف.