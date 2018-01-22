تنفيذى دمياط يوافق على تخصيص 13 قطعة أرض لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام





دمياط عبده عبد البارى

عقد اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

ووافق المجلس على تخصيص 13 قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها من مجمعات تعليمية ومحطات صرف صحى ومراكز شباب بمختلف أنحاء المحافظة ، وتوجه المحافظ بالشكر للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على استجابته الفورية بتخصيص أى قطعة أرض تقدم من المحافظة لإقامة مشاريع تعود بالمنفعة العامة على المواطنين .

وأعلن المحافظ عن بدء نقل سوق الجمعة من موقعه الحالي إلى مقره الجديد بشطا خلف الدفاع المدنى على مساحة 23س 13ط 2ف ، وأعلن أيضا عن تطوير كورنيش النيل وتجديد الرخام الإنارة وأعمال الديكور به للارتقاء بالشكل الجمالى بالمحافظة.



وكرم المجلس العميد السعيد شكرى أبو زيد مدير إدارة البحث بدمياط والعميد حسام أحمد الباز رئيس مباحث مديرية الأمن والمقدم أحمد عبد الغني سلامة مفتش مباحث والرائد مهاب محمد حسن رئيس مباحث أول دمياط والنقيب محمد هاني المعداوي معاون مباحث اول وذلك لدورهم العظيم فى الحفاظ على ممتلكات المحافظة ولأدائهم أعمالهم على أكمل وجه ، و تقدم المحافظ بالشكر للواء مجدي أبو العز مدير أمن دمياط على الجهد الواضح فى إزالة الإشغالات والمخالفات بالتعاون مع مراكز ومدن المحافظة ، وكذا الجهد غير المسبوق في القضاء على بؤر تجارة المخدرات ، حيث تم تكثيف الحملات الأمنية لتأمين الشوارع وضبط الخارجين عن القانون .

وقع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بروتوكول للتعاون المشترك بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة م.محمد عسل ، وذلك للتخلص الأمن من المخلفات الصلبة الغير خطرة الناتجة عن المصافي اليدوية والميكانيكية من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنطاق المحافظة ، وذلك لتقليل التلوث البيئي الناتج عن المخلفات والحد من وطأة الآثار المترتبة على هذا التلوث من أجل توفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ على الصحة العامة تحت اشراف من إدارة البيئة بالديوان العام .

ونص البروتوكول على إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير المخلفات الصلبة التى يتم تجميعها قبل ان يتم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة بفارسكور، ويتم تسليم معها القمامة العادية الناتجة عن النشاط الإدارى والشخصى بجميع محطات المعالجة بنطاق المحافظة .