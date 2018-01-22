تقرير المعمل الجنائى يحدد مصير عاطل سقط بأسلحة نارية وذخائر فى البدرشين





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام، بعرض 4 أسلحة نارية وذخائر ضبطت بحوزة عاطل على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت معلومات أكدتها التحريات وردت للرائد أحمد عكاشة معاون مباحث البدرشين، باتجار "مسعد. ر" عاطل، فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وبنصب الأكمنة ألقت قوة القبض عليه وبحوزته 4 أسلحة وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة التحقيق وقررت حبسه على ذمته.