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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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تعيين 3 قيادات جديدة بتعليم شمال سيناء

الإثنين، 22 يناير 2018 04:49 م
تعيين 3 قيادات جديدة بتعليم شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الاثنين، تكليف ثلاث قيادات جديدة فى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.
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وأوضح البيان،  أن القرار صدر من مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بعد اعتماد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وتضمن تكليف سلامة سالمان سلامة وكيلا لإدارة الشيخ زويد التعليمية، وتكليف خضـر أبو الفتوح، وكيلا لإدارة العريش التعليمية وسلمى محسن قاسم مديرا لإدارة رفح التعليمية.
 

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