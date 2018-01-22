تعيين البريطانى مارتن جريفثتس مبعوثا أمميا جديدا لليمن خلفا لولد الشيخ أحمد





أ ش أ

كشفت قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، نقلا عن مصادر بالأمم المتحدة ، تعيين البريطانى مارتن جريفثتس مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، خلفا للمبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد والذى تنتهى ولايته فى فبراير المقبل.

جاء ذلك فى نبأ عاجل لـ"روسيا اليوم"، مساء اليوم الإثنين ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن فى وقت سابق اليوم أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهى عقده الحالى فى نهاية فبراير، بعد نحو ثلاث سنوات فى وظيفته.



يُذكر أن الأمم المتحدة عينت ولد الشيخ أحمد وسيطا دوليا فى 25 أبريل 2015، خلفا لجمال بنعمر الذى قدم استقالته، بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع الناجم عن انقلاب ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.

وعمل ولد الشيخ أحمد لأكثر من 30 عاما فى الأمم المتحدة فى مجال التنمية والمساعدة الإنسانية فى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.