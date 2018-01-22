تعرف على شروط برنامج دعم مستفيدى "التمويل العقارى القائم" بالسعودية





وكالات الأنباء

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودى، عن تفعيل آلية برنامج "تحويل التمويل العقارى القائم إلى تمويل مدعوم"، للمسجلين فى قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويل عقارى "غير مدعوم" من جهات التمويل المشاركة فى هذا البرنامج، وذلك حسب ما نشرته شبكة "العربية" الإخبارية.

وفى هذا السياق، أوضح حمود العصيمى، المتحدث الرسمى باسم صندوق التنمية العقارية، أن برنامج التمويل العقارى يدعم المستفيدين المسجلين فى قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقارى لدى جهات التمويل بحد أقصى 500 ألف ريال، حيث يقوم الصندوق بتغطية 500 ألف ريال من القرض القائم والفوائد بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وأوضح أن آلية التطبيق ذات مفعول رجعى، حيث يقوم الصندوق بإعادة الفوائد التى دفعها المستفيد إلى حسابه مباشرةً، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لطلب المستفيد الخاص بعدد الأقساط (12 قسطاً أى 12 شهراً)، ونوه بأن الإقبال كبير على برنامج التمويل العقارى المدعوم، حيث تجاوز عدد الراغبين فى الانضمام الـ2000 شخص، ويأتى ذلك بهدف رفع نسبة التملك وتسهيل الحصول على المساكن.