تحقيقات النيابة: خلاف على خطوبة الابنة وراء انتحار ربة منزل بمصر الجديدة





كتب ــ كريم صبحى

كشفت تحقيقات عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة، عن السبب الحقيقى وراء انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

واستمعت النيابة لأقوال ابنة المتوفية التى أكدت بنشوب مشاجرة بين والديها، بسبب رفض والدها الموافقة على خطوبتها من أحد الأشخاص.

وأضافت أن أحد الأشخاص تقدم لخطبتها وكانت والدتها موافقة على إتمام الخطوبة، ولكن والدها رفض، ما أدى الى نشوب مشاجرة يوم الحادث هددت فيه والدتها بالانتحار، وألقت بنفسها من شرفة شقتها.

البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا، بسقوط "ز.ع" ربة منزل 60 سنة جثة هامدة وتوفيت فى الحال، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المتوفية وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما توجهت على إثرها إلى شرفة شقتها وألقت بنفسها.