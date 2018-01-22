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تأجيل محاكمة بديع و46 من قيادات الإخوان فى "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 19 فبراير

الإثنين، 22 يناير 2018 01:16 م
تأجيل محاكمة بديع و46 من قيادات الإخوان فى "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 19 فبراير المستشار سامى عبد الرحيم - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لـ 19 فبراير لاستكمال سماع الشهود ولعرض الأحراز.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعى وعماد المغربى وسكرتارية عصام سليم.

 

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

 


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