بنجلادش: إعادة الروهينجا لبورما ستتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة





(أ ف ب)

سعت بنجلادش إلى طمأنة المجتمع الدولى إزاء خطة لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بورما، بتأكيدها أن العملية "اختيارية" وستجرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال وزير خارجية بنجلادش عبد الحسين محمود على فى شرح للخطة أمام دبلوماسيين غربيين، إن العملية التى تهدف إلى إعادة نحو 750 ألف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التى شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال الوزير خلال اللقاء فى دكا: "بهدف التأكيد على أن العودة اختيارية أدرجت بنجلادش بنودا تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية آخرى فى كامل عملية العودة".

ومن المقرر أن تبدأ عمليات إعادة اللاجئين الذين يعيشون ظروفا بائسة فى مخيمات مكتظة عند الحدود بين بنجلادش وبورما فى غضون أيام ويتوقع أن تستمر لنحو سنتين.