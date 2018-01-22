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برلمانى روسى: موسكو تعتزم الدعوة لإجراء مفاوضات رباعية حول عفرين

الإثنين، 22 يناير 2018 04:28 م
برلمانى روسى: موسكو تعتزم الدعوة لإجراء مفاوضات رباعية حول عفرين الدوما الروسى


موسكو (أ ش أ)
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 قال نائب لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما "النواب الروسى" ألكسى تشيبا إن روسيا يمكنها المبادرة بإجراء مفاوضات رباعية بشأن الوضع فى مدينة عفرين السورية.

وقال المسؤول البرلمانى الروسى - فى تصريح لوسائل إعلام روسية؛ ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات رباعية لدول (روسيا، وسوريا، وتركيا، وإيران) - "بالطبع هذا قرار صائب، من الضرورى تسوية هذه المشكلة بشكل عاجل، لأن الجميع يعنى أن الولايات المتحدة بدأت هذه المشكلة عبر محاولات تقسيم سوريا إلى أجزاء". 


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