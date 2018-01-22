برلمانى روسى: موسكو تعتزم الدعوة لإجراء مفاوضات رباعية حول عفرين





موسكو (أ ش أ)

قال نائب لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما "النواب الروسى" ألكسى تشيبا إن روسيا يمكنها المبادرة بإجراء مفاوضات رباعية بشأن الوضع فى مدينة عفرين السورية.

وقال المسؤول البرلمانى الروسى - فى تصريح لوسائل إعلام روسية؛ ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات رباعية لدول (روسيا، وسوريا، وتركيا، وإيران) - "بالطبع هذا قرار صائب، من الضرورى تسوية هذه المشكلة بشكل عاجل، لأن الجميع يعنى أن الولايات المتحدة بدأت هذه المشكلة عبر محاولات تقسيم سوريا إلى أجزاء".