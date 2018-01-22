انطلاق 241 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

انطلاق 241 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة خلال 24 ساعةالإثنين، 22 يناير 2018 12:54 ص
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، الأحد انطلاق 241 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل أكثر من 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 96 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.
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