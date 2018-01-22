اليوم.. انطلاق فاعليات سيمبوزيوم النحت الدولى بالغردقة بمساركة 37 فنانا





البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الإثنين، فى مدينة الغردقة فعاليات "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، وهو أكبر سيمبوزيوم فى العالم، بأحد فنادق الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بمشاركة 37 فنانا من 22 دولة حول العالم، ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومى.

وتحتفل محافظة البحر الأحمر فى 22 يناير من كل عام بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى معركة شدوان، التى جرت فى الجزيرة النائية التى لا تزيد مساحتها عن 70 كيلو مترًا مربعًا ويتراوح عرضها بين 16 و35 كيلومترًا وبها فنار لإرشاد السفن وردار بحرى.

وينظم سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس " أوستراكا للفنون"، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 22 فبراير المقبل، بمشاركة 29 فنان من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية هى: "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا"، بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

من جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، رئيس السيمبوزيوم، إن السيمبوزيوم يقام رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بمشاركة 37 فنانا من 22 دولة من كبار نحاتى العالم، وأيضًا بمشاركة مجموعة متميزة من الشباب، وتقرر إقامته وتنظيمه كل عام بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك ورشة مصاحبة للسيمبوزيوم لاكتساب خبرات من الفنانيين العالميين المشاركين فى السيمبوزيوم، لخلق جيل جديد ودعم الشباب تماشيًا مع توصيات مؤتمرات الشباب الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد حميدة، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وافق على توفير أكبر ميادين الغردقة لتكون متحفًا مفتوحًا للنحت من كل عام لإقامة فعاليات السيمبوزيوم والورش عليها والتى ستصبح بعد ذلك متحف دولى مفتوح للنحت لجذب السياح من كل دول العالم.

وأشار رئيس السيمبوزيوم، إلى أن سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت الذى تسضيفة الغردقة، يضم برنامج سياحى للفنانين المشاركين بزيارة مدينة الأقصر، يوم 31 يناير الجارى وزيارة جميع المزارات والمعابد ثم العودة للغردقة لاستكمال مراحل السيمبوزيوم الذى يعد واحدًا من أكبر سيمبوزومات العالم فى الوقت الحالى، من حيث عدد المشاركين وتاريخهم الكبير فى عالم النحت، كما سيقوم الفنانين المشاركين بزيارة معالم مصر السياحية، 13 فبراير المقبل، من خلال زيارة القاهرة والأهرامات والأماكن السياحية.

ومن المقرر أن يعقد منظمى السيمبوزيوم مؤتمر صحفى فى الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل، بأحد فنادق الغردقة، بحضور الفنانين المشاركين و اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، للحديث عن تفاصيل فعاليات السيمبوزيوم، وكيفية مساهمته فى تنشيط السياحة المصرية.

من جانبه قال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس للإنتاج الفنى، ورئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن رعايته لسيمبوزيوم مصر الدولى للنحت، تشجيعًا للسياحة، كونه واحدًا من أكبر سيمبوزومات العالم فى الوقت الحالى من حيث عدد المشاركين وتاريخهم الكبير فى عالم النحت.

أضاف كامل أبو على، أن استضافة مدينة الغردقة لـ 29 فنانا من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية، من خلال سيمبوزيوم يشارك فيه أيضًا 8 فنانين مصريين، يساهم بشكل كبير فى تنشيط السياحة، خاصة وأن النحاتين المشاركين لديهم شهرة كبيرة فى دولهم، وتتابعهم الصحافة العالمية بشكل جيد، بجانب استفادة محافظة البحر الأحمر بالأعمال التى سوف تتم خلال السيمبوزيوم، والتى سوف يتم عرضها على جميع السائحين الوافدين على الغردقة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث من أهم آليات الترويج والجذب السياحي لمصر بصفة عامة والغردقة بصفة خاصة.