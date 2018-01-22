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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع وآخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

الإثنين، 22 يناير 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع وآخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" بديع


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعى وعماد المغربى وسكرتارية عصام سليم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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