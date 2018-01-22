video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"النادى الإعلامى" ينظم برنامج تدريب "صحافة العمق" الخميس المقبل

الإثنين، 22 يناير 2018 08:25 م
"النادى الإعلامى" ينظم برنامج تدريب "صحافة العمق" الخميس المقبل صورة أرشيفية


كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أعلن النادى الإعلامى بالمعهد الدنماركى المصرى للحوار عن انطلاق برنامج التدريبات الصحفية لعام 2018 تحت عنوان "صحافة العمق"، وذلك الخميس المقبل الموافق 25 يناير الجارى.

وقال النادى الإعلامى فى بيان له، إن البرنامج التدريبى يأتى كخطوة ثانية عقب إطلاق دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين فى ٢٠١٥ ودليل الأمبودسمان فى ٢٠١٦ والتدريبات التى أقامها النادى الإعلامى فى عدد من الصحف ووسائل الإعلام على مدار السنوات الماضية.

وأضاف النادى، أن برنامج "صحافة العمق" يضم مجموعة من ورش العمل عن عدد من الموضوعات مثل" الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، صناعة الأفلام الوثائقية، رواية القصص الرقمية"، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يبدأ بورشتى عمل عن "الصحافة الاستقصائية" فى الفترات من ٢٥ يناير وحتى ٢٩ يناير ٢٠١٨ و١ فبراير وحتى ٥ فبراير ٢٠١٨ويشارك بهاتين الورشتين عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية مثل جريدة الأهرام و اليوم السابع و الشروق و الوطن و التحرير و عدد من القنوات الفضائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "اليوم السابع" تتسلم جائزة التفوق الصحفى بحفل النادى الإعلامى الدنماركى.. والنادى يعلن عن أول منصة تعليم إلكترونى كاملة متاحة بالمجان لجميع وسائل الإعلام.. وفتح باب التقديم لجوائز 2018 أبريل المقبل

النادى الإعلامى الدانماركى يعلن فتح باب التقديم لجائزة التفوق الصحفى لعام 2018

نادى الإعلاميين يكرم أبو ريدة ومجلس الجبلاية فى ختام الدورة الرمضانية

النادى الاعلامى

المعهد الدنماركى

اخبار مصر

الصحفيين

اخر الاخبار



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة