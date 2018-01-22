"النادى الإعلامى" ينظم برنامج تدريب "صحافة العمق" الخميس المقبل





كتب محمد السيد

أعلن النادى الإعلامى بالمعهد الدنماركى المصرى للحوار عن انطلاق برنامج التدريبات الصحفية لعام 2018 تحت عنوان "صحافة العمق"، وذلك الخميس المقبل الموافق 25 يناير الجارى.

وقال النادى الإعلامى فى بيان له، إن البرنامج التدريبى يأتى كخطوة ثانية عقب إطلاق دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين فى ٢٠١٥ ودليل الأمبودسمان فى ٢٠١٦ والتدريبات التى أقامها النادى الإعلامى فى عدد من الصحف ووسائل الإعلام على مدار السنوات الماضية.

وأضاف النادى، أن برنامج "صحافة العمق" يضم مجموعة من ورش العمل عن عدد من الموضوعات مثل" الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، صناعة الأفلام الوثائقية، رواية القصص الرقمية"، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يبدأ بورشتى عمل عن "الصحافة الاستقصائية" فى الفترات من ٢٥ يناير وحتى ٢٩ يناير ٢٠١٨ و١ فبراير وحتى ٥ فبراير ٢٠١٨ويشارك بهاتين الورشتين عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية مثل جريدة الأهرام و اليوم السابع و الشروق و الوطن و التحرير و عدد من القنوات الفضائية.