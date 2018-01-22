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الإثنين، 22 يناير 2018 03:38 م
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المرور يضبط 2732 مخالفة كلبش ويسحب 482 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة

الإثنين، 22 يناير 2018 02:48 م
المرور يضبط 2732 مخالفة كلبش ويسحب 482 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بشن العديد من الحملات المكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة

 

أسفرت الحملات المرورية عن تحرير 3609 نموذج 125 مرور ، 2732 مخالفة كلبش ، حجز  16 توك توك ، 94 مخالفات سير النقل ، 482 سحب رخصة ، 348 مخالفات دراجات بخارية و حجز 3 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص

 

 


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