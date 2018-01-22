المرور يضبط 2732 مخالفة كلبش ويسحب 482 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة





كتب عبد الرحمن سيد

قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بشن العديد من الحملات المكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة

أسفرت الحملات المرورية عن تحرير 3609 نموذج 125 مرور ، 2732 مخالفة كلبش ، حجز 16 توك توك ، 94 مخالفات سير النقل ، 482 سحب رخصة ، 348 مخالفات دراجات بخارية و حجز 3 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص