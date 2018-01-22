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الإثنين، 22 يناير 2018 03:33 ص
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المرور تواجه الفوضى وتضبط 379 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 22 يناير 2018 01:00 ص
المرور تواجه الفوضى وتضبط 379 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر توك توك


كتب عبد الرحمن سيد
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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 379 مخالفة مرورية متنوعة، منها 185 مخالفة نموذج 125 و 23 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  16 مركبة توك توك وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


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