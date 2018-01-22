المحكمة العليا الإسبانية ترفض إصدار مذكرة اعتقال بحق بوجديمونت

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رفض قاضى المحكمة العليا الإسبانية بابلو لارينا، اليوم الإثنين، الالتماس المقدم من كبير مسئولى الإدعاء العام بإستصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بوجديمونت بعدما وصل إلى الدنمارك قادما من منفاه الاختيارى فى بلجيكا.



وذكرت شبكة " إيه بى سى نيوز " الأمريكية أن بوجديمونت أعلن - فى تصريحات أدلى بها فى جامعة كونبهاجن - أنه يريد بالفعل العودة لعمله السابق كرئيس لإقليم كتالونيا، مؤكدا أنه إذا عجز سكان كتالونيا عن تغيير القوانين والقادة، فهذا يعنى أن كتالونيا ليس بها ديمقراطية".



وأشار بوجديمونت - على هامش مناظرة ألقاها فى جامعة كوبنهاجن - إلى أنه لن يستسلم للاستبداد.

من جانبه، قال رئيس برلمان إقليم (كتالونيا) الإسبانى الجديد روجر تورنت، أن بوجديمونت هو المرشح الوحيد الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم.



ويواجه بوجديمونت خطر الاعتقال الفورى حال عودته إلى إسبانيا، فيما حذرت السلطات المركزية الإسبانية أيضا بأنها سوف تلغى أية محاولة من الممكن أن تجعله رئيسا للإقليم مرة أخرى فى حاله بقائه بالخارج.