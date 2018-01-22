المؤبد للمتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بنك مصر فى عابدين





كتب ــ كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة مالك مصنع ملابس وسائق بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالهجوم على شركة صرافة بنك مصر بمنطقة عابدين، والاستيلاء على مبالغ نقدية، بالإكراه، تحت تهديد السلاح، فى يوليو الماضى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغي وشريف الحيلة وعبد الله سلام، وسكرتاريه مجدي جبريل وعمرو عاشور.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية في القضية التى حملت رقم 798 لسنة 2017، أن المتهمين "بيشوي.ر" مالك مصنع ملابس و "سعيد.م" سائق، سرقا مليون جنيه من شركة مصر للصرافة بالإكراه عن العاملين فيها، حيث أشهر المتهم الثاني سلاحا ناريا "طبنجة" مهددا إياهم، بالتزامن مع قيام المتهم الأول بوضع سلاح أبيض على عنق المجني عليها "زهرة.م" العاملة بالشركة، فأحدث إصابتها.

وأسندت لهما النيابة العامة اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح نارى بغير تصريح وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص. وأثبتت تحريات النقيب علاء أبو المجد معاون مباحث قسم شرطة عابدين، صحة الواقعة بعد تلقيه بلاغا من المجني عليهم، وتمكن من ضبط المتهمين بحوزتهما المبلغ المالي.