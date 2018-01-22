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الإثنين، 22 يناير 2018 04:40 م
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اللواء هانى خلوصى رئيسا جديدا لشركة النصر للتعدين

الإثنين، 22 يناير 2018 02:34 م
اللواء هانى خلوصى رئيسا جديدا لشركة النصر للتعدين السيد عبد الوهاب رئيس القابضة المعدنية


كتب عبد الحليم سالم
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أصدر المهندس السيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية قرارا اليوم الاثنين، بتعيين اللواء مهندس هانى خلوصى، رئيسا لشركة النصر للتعدين، إحدى الشركات التابعة، خلفًا لعبد الناصر سلام رئيس الشركة السابق الذى ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه على خلفية رشوة ميناء الحمراوين، الذى يجرى تطويره لصالح الشركة.

وكانت القابضة المعدنية، كلفت المهندس أبو بكر محمد السيد رئيس قطاع الورش بشركة النصر للتعدين قائمًا بأعمال رئيس شركة النصر للتعدين خلفًا لعبد الناصر سلام حتى أمس.


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النصر للتعدين

شركة النصر للتعدين

هانى خلوصى

عبد الناصر سلام



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