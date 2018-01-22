القبض على مسجل خطر متلبسًا بسرقة كابلات بمحطة الدمرداش





كتب عبد الله محمود

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بكمين الدمرداش غمرة من ضبط المدعو "أ.م.ت" 37 سنة، وذلك أثناء شروعه بسرقة كابلات خاصة بتشغيل قطارات المترو، بالقرب من محطة الدمرداش، وبتفتيشه ضبط بحوزته "كابل كهربائي وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه مسجل شقى خطر تحت فئة (ب) "سرقة بالإكراه"، سابق اتهامه في 12 قضية "مخدرات – اغتصاب – آداب عامة سرقة متنوعة – تدابير أمنية – ضرب ".

بالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، وأرسل المتهم والمضبوطات لقسم شرطة حدائق القبة لقيده وعرضه على النيابة.