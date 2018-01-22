القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية: سفير جديد يصل مصر فبراير المُقبل (صور)

أعلن القائم بأعمال السفير الكورى الجنوبى فى القاهرة، بيونج كون، أنه من المنتظر أن يصل مصر خلال فبراير المقبل، سفير جديد لكوريا الجنوبية، مؤكدا أن "سيول" تسعى لتعزيز استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة.

وأوضح القائم بأعمال السفير الكورى، خلال استقبال عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى، اليوم الإثنين، وفدا رفيع المستوى برئاسة النائب باك جاى هيون، رئيس اللجنة الخاصة بالموازنة والحسابات التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية كوريا "الهيئة التشريعية"، أن الشركات الكورية العاملة فى مصر تواجه بعض الصعوبات فى ممارسة نشاطها الاستثمارى.

وتابع "بيونج كون" حديثه بالقول، إن الجانب الكورى الجنوبى يعلم أن الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، بدليل إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية.

كان القائم بأعمال السفير الكورى الجنوبى فى مصر، قد صرح فى وقت سابق بأن سفير كوريا الجنوبية، سونجون يو، غادر منصبه بعد 10 شهور له فى مصر، ليتولى منصب نائب وزير الخارجية، مؤكدا أنه غادر وهو يحمل رسالة خاصة للغاية، وهى أن مصر احتلت مكانة مهمة فى قلبه.