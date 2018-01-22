الفرنسية: روسيا تدعو إلى حل دبلوماسى للنزاع فى اليمن





(أ ف ب)

دعت روسيا، اليوم الاثنين، إلى وقف القتال فى اليمن، مؤكدة على أنه ليس هناك من حل عسكرى للنزاع المستمر فى هذا البلد منذ نحو أربع سنوات بين المتمردين الحوثيين والحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية، وعلقت روسيا الشهر الماضى وجودها الدبلوماسى فى اليمن بسبب تفاقم النزاع،

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى عقده مع نظيره عبد الملك المخلافى فى موسكو "ما من بديل لانهاء النزاع المسلح بأقرب وقت ممكن فى اليمن، ومن الضرورى ان يتخلى اطراف النزاع عن محاولاتهم لحل المشكلات القائمة بالقوة".

وقال لافروف أن موسكو ستتصل بجميع الاطراف للعمل على "الانتقال من السيناريو العسكرى الى حوار سياسى".

وقال وزير الخارجية اليمنى فى تعليقات ترجمت الى الروسية ان "الحكومة الشرعية فى اليمن، بالاشتراك مع التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، تدعم الحل السلمى" للنزاع، وأضاف "ان الحرب لم تكن خيارنا، الحرب فرضت علينا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يتدخل فى اليمن منذ 2015 لاستعادة المناطق التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وإعادة الحكومة المعترف بها دوليا الى السلطة.

وتواجه مساعى الأمم المتحدة للتصدى إلى ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم، صعوبات بسبب حصار التحالف العربى لمرافئ يسيطر عليها المتمردون.