العثور على جثة مسن متوفيا داخل منزلة فى قرية الناصرية بدمياط





دمياط معتز الشربينى

عثر مساء اليوم أهالى قرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور بدمياط على جثة شخص مسن يدعى "سمير.ى" توفى داخل منزله منذ أيام لأنه يقيم بمفرده داخل الشقة.

وقام الأهالى بإخطار طبيب الوحدة الصحية الذى قام بتوقيع الكشف الطبى على المتوفى وتبين أن الوفاة طبيعية، وتم إخطار مركز شرطة فارسكور لاتخاذ الإجراءات القانونية وتم التصريح بدفن الجثة.