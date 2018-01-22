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العاهل المغربى يعين 5 وزراء جددا

الإثنين، 22 يناير 2018 10:47 م
العاهل المغربى يعين 5 وزراء جددا العاهل المغربى


(رويترز)
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عين العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، خمسة وزراء جددا خلفا لوزراء أقيلوا فى أكتوبر الماضى على خلفية تأخر مشروع لتنمية منطقة الحسيمة فى الريف بشمال المغرب.

وقالت مصادر رسمية اليوم، إن العاهل المغربى عين عبد الأحد الفاسى الفهرى وزيرا للإعداد والتراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وسعيد امزازى وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى وأنس الدكالى وزيرا للصحة ومحسن الجزولى وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى مكلفا بالتعاون الأفريقى ومحمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى مكلفا بالتكوين المهني.

كان العاهل المغربى قد أقال خمسة وزراء من مناصبهم فى 24 من أكتوبر، ومسؤولين ساميين آخرين بعد رفع تقرير من المجلس الأعلى للحسابات المعنى بمراقبة الماليات العامة يعزو تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلى تقاعس عدد من المسؤولين.

وكانت الحكومة وقعت على المشروع أمام العاهل المغربى فى تطوان فى العام 2015 قبل نحو عام من اندلاع احتجاجات الريف التى تسبب فيها مقتل بائع الأسماك "محسن فكري" دهسا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استرجاع أسماكه التى صادرتها السلطات بحجة عدم قانونية صيدها.

وتحولت الاحتجاجات غير المسبوقة والتى استمرت أكثر من عام إلى مطالب بتنمية الإقليم وخلق فرص عمل للشبان العاطلين ومحاربة الفساد.

 


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