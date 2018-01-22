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العالم مصطفى السيد: فريق بحثى بمدينة زويل يسابق الزمن للقضاء على السرطان

الإثنين، 22 يناير 2018 01:31 م
العالم مصطفى السيد: فريق بحثى بمدينة زويل يسابق الزمن للقضاء على السرطان العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد


وائل ربيعى
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أعلن الدكتور مصطفي االسيد، عضو مجلس الأمناء بمدينة زويل-أن الفريق البحثي بمدينة زويل يعكف حالياً على الخروج بعلاج لمرض السرطان قائم على استخدام جزيئات الذهب وهو ذلك الاكتشاف الذي منح عليه الدكتور مصطفي السيد قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تمثل أعلى وسام أمريكي يتم منحه.

وأشار العالم المصرى، إلى أن فكرة العلاج قائمة على وجود قطع الذهب الصغيرة أو نانو الذهب داخل الجسم لتمتص الضوء تحت الأحمر وتسخن الخلية للقضاء عليها. وقد أثبتت التجارب أنه لا يوجد تأثير سلبي على الجسم وذرات الذهب تترسب في الكلى والكبد ولم تعط أي تأثير سلبي على الحيوانات على مدار 5 سنوات، حيث بدأت الأبحاث على فئران التجارب وتم عرض نتائج البحث على وزارة الصحة في عام 2013، التي بدورها طالبتهم بتطبيق هذه الأبحاث على حيوانات أكبر مثل القطط والكلاب وتم بالفعل إجراء البحوث على هذه الحيوانات وبلغت نسبة الشفاء التام من سرطان الثدي والجلد 87,5 %.

وأضاف السيد أنه كان من قبل يتم استئصال الورم في الحيوانات ثم يعود للظهور مرة أخرى بعد عدة أشهر لكن الذين تم علاجهم باستخدام نانو الذهب أو جزيئات الذهب لم يعد إليهم الورم مرة أخرى حيث ثبت أنه يمنع انتشار المرض في أجزاء الجسم ولا يؤثر على الخلايا السليمة. وكشف العالم الكبير على أن العلاج بجزيئات الذهب اقتصادي جدًا، وأنه ليس علاج بالذهب نفسه وإنما كلوريد الذهب والجرام الواحد منه يبلغ 6 آلاف جنيه والجرام الواحد يتمكن من علاج ألف حالة، مشيرًا إلى أن العلاج يتم من خلال جلسة واحدة أو اثنين على الأكثر، مشيدا بالدور الذي يقوم به الفرق البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.


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