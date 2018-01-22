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"الصحة" تطلق الدليل الإجرائى للعاملين فى مجال حماية الطفل

الإثنين، 22 يناير 2018 10:00 م
"الصحة" تطلق الدليل الإجرائى للعاملين فى مجال حماية الطفل عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة


كتب وليد عبد السلام
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أطلقت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، الدليل الإجرائى للعاملين فى مجال حماية الطفل ، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

و أشارت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه تم بدء العمل على الدليل منذ عام 2014 واستغرق جهدا كبيرا حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر  2017، ويتكون من 5 أجزاء ، إذ تم تجريبه ميدانيا للتعرف على التحديات التى تواجه العمل على أرض الواقع، هذا وقد تم العمل على وضع حلول لهذه التحديات فى الأجزاء الخمسة التى يتضمنها الدليل، وكيفية تيسير الحصول على الخدمات والرعاية وخاصة الصحية بالمناطق المحرومة عن طريق توظيف والاستعانة بالرائدات الريفيات بهذه المناطق.

وأضافت "العشماوى"، أن الأجزاء الخمسة  للدليل هى (النظام الوطنى لحماية الأطفال المعرضين للخطر فى مصر - آليات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة - الإطار المعرفى لنظام إدارة الحالة لحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر- الخطوات الإجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر) ويتضمن الجزء الخامس والأخير الملاحق والنماذج والاستمارات التى سيتم العمل بها لجميع العاملين فى مجال الحماية بدءا من أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى المحافظات وصولا إلى منسقى المجلس وأخصائى الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة وأفراد المجتمع.

ولفتت "العشماوى" إلى أن الدليل يقوم على تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات المنوط بها جميع العاملين فى هذا المجال ورسم لآلية العمل فيما يخص الطفل المعرض للخطر وفقاً لما جاء بالمادة 96 بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، والتى تتضمن تعريف حالات الخطر التى يمكن أن يتعرض لها الطفل، وستبدأ التدريبات على هذا الدليل فور إطلاقه.


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