الصحة الفلسطينية: الخدمات الصحية فى "غزة" تدخل مرحلة الخطر بسبب نقص الوقود

الصحة الفلسطينية: الخدمات الصحية فى "غزة" تدخل مرحلة الخطر بسبب نقص الوقودالإثنين، 22 يناير 2018 04:41 م
الاحتلال الإسرائيلى- أرشيفية
أ ش أ
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قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن الخدمات الصحية فى قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر اليوم الاثنين، بسبب أزمة الوقود.
وعبر القدرة - فى تصريح له - عن خشيته من توقف عدد من الخدمات الصحية خلال الأيام القادمة..مشيرا إلى عدم وجود حلول لتطويق الأزمة حتى اللحظة.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت أمس من أنها ستكون أمام منعطف خطير خلال الأيام القادمة بسبب تناقص كميات الوقود لديها..لافتة إلى أن لجنة إدارة الأزمة فى وزارة الصحة فى حال انعقاد مستمر لبحث تداعيات أزمة الوقود الخانقة التى تمر بها.
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