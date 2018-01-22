السيطرة على حريق سيارة ميكروباص بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس ، من السيطرة على حريق بسيارة ميكروباص في منطقة السكة الجديدة التابعة لمركز شرطة أبو المطامير.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بحريق سيارة ميكروباص أثناء إجراء صيانة لها بإحدى الورش بأبو المطامير.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين احتراق سيارة ميكروباص وتفحمها بالكامل ، بسبب ماس كهربائى بضفيرة الكهرباء الخاصة بالسيارة على طريق السكة الجديدة وتم السيطرة على الحريق ونتج عن ذلك احتراق السيارة بالكامل ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.