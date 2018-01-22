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السيطرة على حريق بجوار شركة البتروكيماويات فى كفر الدوار

الإثنين، 22 يناير 2018 08:48 م
السيطرة على حريق بجوار شركة البتروكيماويات فى كفر الدوار حريق


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين ، اليوم الاثنين، على حريق، نشب بالبوص المتواجد بجوار شركة البتروكيماويات أمام ترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
 
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من عمليات النجدة باندلاع حريق هائل بجوار شركة البتروكيماويات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
 
انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء و4 سيارات من الوحدة المحلية و3 سيارات إسعاف لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنطقة المحولات الكهربية ومواتير المياه ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
 
 
 

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