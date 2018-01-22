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السياحة: زيارة أشهر حاملى الأرقام القياسية العالمية دعاية ترويجية لمصر

الإثنين، 22 يناير 2018 01:09 م
السياحة: زيارة أشهر حاملى الأرقام القياسية العالمية دعاية ترويجية لمصر هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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أعلن رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميرى أن الهيئة ستقوم برعاية الزيارة التى يقوم بها اثنان من أشهر حاملى أرقام جينيس القياسية العالمية إلى مصر فى 26 و27 يناير الحالى، وهما أطول رجل فى العالم (سلطان كوسين) وأقصر سيدة فى العالم (جيوتى أمجى).

 

وأكد رئيس الهيئة هشام الدميرى، فى بيان صحفى، أن تلك الزيارة مهمة لتنشيط السياحة المصرية، ونقل صورة إيجابية عن مصر من خلال زيارة المشاهير إلى مصر، خاصة أن زيارة حاملى الأرقام القياسية تكون محط أنظار العالم والمتابعين لهم من كل دول العالم.

 

وقال إن الهيئة حريصة على استخدام أساليب مختلفة من الترويج والتنشيط من أجل جذب أعداد أكبر من السياحة الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى من مختلف الأسواق، مشيرا إلى أن تسليط الضوء على المقصد المصرى والمناطق السياحية المصرية من خلال زيارات المشاهير أحد أهم وسائل الترويج للمقصد السياحى المصرى.

 

وأضاف أن الهيئة ترحب بأى تعاون مع المؤسسات الدولية من أجل مزيد من الدعاية لمصر ونقل صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن التعاون وثيق مع مؤسسة جينيس للأرقام القياسية العالمية منذ فترة، خاصة بعد إطلاق الشريك الرسمى لها فى مصر.


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