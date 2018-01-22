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السلطات السودانية تطلق سراح صحفيى رويترز والفرنسية

الإثنين، 22 يناير 2018 06:54 م
السلطات السودانية تطلق سراح صحفيى رويترز والفرنسية الشرطة السودانية - أرشيفية


أ ف ب
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 أفرجت السلطات السودانية، الاثنين، عن صحفى من وكالة فرانس برس وآخر من وكالة رويترز كانا أوقفا الأسبوع الماضى أثناء قيامهما بتغطية احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز.

 

وكان عبد المنعم أبو أدريس على (51 عاما) الذى يعمل مع فرانس برس فى الخرطوم منذ نحو عقد من الزمن يغطى فى 17 يناير، التظاهرات فى مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، حين أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على حوالى 200 متظاهر.

 

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