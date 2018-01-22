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السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء

الإثنين، 22 يناير 2018 07:44 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء حبس


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى، ومحمد عزيز سمهان، وبحضور محمد هانى البردينى وكيل النيابة وسكرتارية محمود علي البدري  عبد الرحمن عبد العزيز بمعاقبة رضا محمد يوسف 23 سنة من القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية والتحفظ على مخدر الحشيش المحرز معه.

كانت معلومات وردت الى رئيس مباحث العامة المكافحة المخدارت بشرم الشيخ أن المتهم رضا محمد يعمل جايد موتوسيكلات ي بالسفارى بوادى الخروم بشرم الشيخ وبقيام المتهم بالتجارة  فى جوهر الحشيش المخدر فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ثم احالته الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.

 


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