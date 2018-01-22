الحكومة البلجيكية تخفض مستوى التهديد الأمنى فى البلاد

الحكومة البلجيكية تخفض مستوى التهديد الأمنى فى البلادالإثنين، 22 يناير 2018 06:31 م
شرطة بلجيكا- أرشيفية
(رويترز)
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خفضت بلجيكا، اليوم الاثنين، مستوى التهديد الأمنى فى البلاد قائلة إن احتمالات تنفيذ هجوم مسلح باتت أقل بعد مرور نحو عامين على تفجيرات أودت بحياة 32 شخصا فى بروكسل.
وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل إن البلاد خفضت مستوى التهديد إلى اثنين على القياس الذى يشمل أربع مستويات للتهديد، بما يمثل مستوى تهديد فى المتوسط.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى "لكن المستوى اثنين بعد الهجمات ليس كالمستوى اثنين السابق للهجمات".
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