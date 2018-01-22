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الجيش السورى يحرر 8 قرى بريفى إدلب وحلب خلال عملياته ضد "جبهة النصرة"

الإثنين، 22 يناير 2018 07:04 م
الجيش السورى يحرر 8 قرى بريفى إدلب وحلب خلال عملياته ضد "جبهة النصرة" هجوم فى إدلب - أرشيفية


أ ش أ
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نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم الإثنين، عمليات مكثفة على مناطق تمركز مسلحى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى فى ريفى حلب وإدلب، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة قرى عقب تكبيد مسلحى التنظيم خسائر فى العتاد والأفراد.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله إن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابى بريف حلب الجنوبى الغربى ، وتمكنت من استعادة السيطرة على قرى طرفاوى وحميمات الداير ووريدى غربية وتبارة بعد القضاء على أعداد من إرهابيى التنظيم فيها.


كما واصلت وحدات من الجيش عملياتها ضد مسلحى تنظيم جبهة النصرة ، وتمكنت من السيطرة على قرى قرع الغزال وأم الحوتة وشويحة أبوعيسى وأبو مرير شرقى مطار أبو الضهور بريف إدلب ، وذلك عقب القضاء على تجمعات الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم


وأوضحت (سانا) أن وحدات الجيش تخوض حاليا اشتباكات عنيفة فى بلدة أبو الضهور للقضاء على آخر تجمعات الارهابيين وسط انهيارات وخسائر كبيرة فى صفوفهم إيذانا بإعلان تحريرها خلال الساعات القليلة القادمة.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عملية عسكرية فى المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب للقضاء على تنظيم جبهة النصرة الإرهابى ، أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور و300 قرية وبلدة بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

 


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