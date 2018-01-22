الجيش التركى يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود مع سوريا

الجيش التركى يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود مع سورياالإثنين، 22 يناير 2018 10:31 م
الجيش التركى- أرشيفية
أ ف ب
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أعلن الجيش التركى، مساء الاثنين، مقتل أول جنوده فى اليوم الثالث للهجوم الذى يشنه على أهداف كردية فى شمال سوريا.
وأفاد الجيش فى بيان أن "احد جنودنا البطل سقط شهيدا خلال اشتباكات" مع مسلحين أكراد من وحدات حماية الشعب فى جنوب شرق مدينة غلبابا الحدودية التركية فى منطقة كيليس.
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